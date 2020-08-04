В Бурятии военнослужащие учатся эвакуировать технику из-под воды

В «Сосновом Бору» проходят занятия по преодолению водных преград



Более 600 военнослужащих соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, в ходе тактико-специальных занятий, отрабатывают преодоление водных преград в Бурятии.



На вододроме полигона «Сосновый Бор» экипажи легкобронированных тягачей МТЛБ и БМП-2 преодолевают водную преграду протяжённостью до 100 м и глубиной около 5 м. Ранее с военнослужащими прошли занятия по легководолазной подготовке. Также спасательные подразделения потренируются в эвакуации условно тонущего тягача.



Экипажи МТЛБ осуществляют преодоление водной преграды как одиночно, так и в составе мотострелкового батальона, выполнив захват и оборону плацдарма на другом берегу. В свою очередь военнослужащие ремонтных подразделений отработают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.



Стоит отметить, что преодоление водной преграды является одним из сложнейших упражнений в курсе подготовки экипажей боевых машин, требующих тщательной подготовки и максимального внимания от каждого военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

