Работы прошли в Заиграевском лесничестве
Сотрудники Бурятской лесосеменная станции в Заиграевском лесничестве обследовали участки фонда лесовосстановления, сообщили «Байкал-Daily» в Центре защиты леса Бурятии.
В ходе работ были обследованы гари, вырубки, прогалины и пустыри, требующие посадок.
По результатам обследования рекомендуются мероприятия по лесовосстановлению на общей площади 632,9 гектаров.
- В том числе искусственное лесовосстановление требуется на площади 571 гектар, содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы на площади – 43,2 гектара, естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом на площади – 18,7 гектаров, - отметили в Центре защиты леса Бурятии.
Все данные будут переданы для рассмотрения о включении работ в рамках проекта «Сохранение лесов».
В Бурятии обследовали нуждающиеся в лесовосстановлении участки
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