В Бурятии обследовали нуждающиеся в лесовосстановлении участки

Общество, Фото: Центр защиты леса Бурятии

Работы прошли в Заиграевском лесничестве



Сотрудники Бурятской лесосеменная станции в Заиграевском лесничестве обследовали участки фонда лесовосстановления, сообщили «Байкал-Daily» в Центре защиты леса Бурятии.



В ходе работ были обследованы гари, вырубки, прогалины и пустыри, требующие посадок.



По результатам обследования рекомендуются мероприятия по лесовосстановлению на общей площади 632,9 гектаров.



- В том числе искусственное лесовосстановление требуется на площади 571 гектар, содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы на площади – 43,2 гектара, естественное лесовосстановление путем мероприятий по сохранению подроста, ухода за подростом на площади – 18,7 гектаров, - отметили в Центре защиты леса Бурятии.



Все данные будут переданы для рассмотрения о включении работ в рамках проекта «Сохранение лесов».



