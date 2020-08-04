Коня отправили из Забайкальского края
ТОС «Любительский клуб верховой езды «Мунгэн хазаар» - «Серебряная уздечка» и «Иппотерапия», которые находятся в селе Хужиры Тункинского района Бурятии, на днях получили ценный подарок от коневода села Зуткулей Дульдургинского района Забайкальского края. Об этом интересном случае сообщили на портале «Родное Село».
Учредитель ТОС Сырена Таряшинова состоит в группе «Буряад Адуушад» - «Коневоды Бурятии», которая объединяет табунщиков, коневодов со всех уголков Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края. Однажды она поделилась с коллегами планами и рассказала о занятиях лечебной верховой ездой с особенными детьми и людьми с ограниченными возможностями. Тогда коневод из Забайкальского края Баир Доржиев подарил коня с кличкой Зуудхэл – Талисман.
В этой же группе табунщики, коневоды помогли собрать средства на перевозку лошади. Многие люди с других групп, узнав про такое дело, также не остались в стороне и помогли деньгами, кто сколько мог.
- Это подарок для наших особенных детей, детей-инвалидов. Мы сами не ожидали, если честно. Сейчас наш Зуудхэл-Талисман на новой родине, в Тунке, знакомится с нами. Он ещё мал, на следующий год мы будем его обучать по специальной методике. Это бурятской породы конь, он будет невысоким, отлично подойдёт для иппотерапии, - рассказала Сырена.
Любительский клуб верховой езды «Мунгэн хазаар» поблагодарил за оказанную помощь.
В Бурятию прибыл конь Талисман для занятий иппотерапией
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