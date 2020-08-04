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В Бурятии создали электронные почты для замены водительских прав

В Бурятии создали электронные почты для замены водительских прав
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявитель получит электронный ответ

В соответствии с указом президента России, в связи с пандемией коронавируса сделаны послабления для водителей, срок действия прав которых истёк с 1 февраля до 15 июля. Эти водительские удостоверения сохраняют свою действительность в срок до 31 декабря 2020 года включительно.

В связи с ростом обращений граждан, связанных с заменой водительских удостоверений, была создана возможность направления копий документов, необходимых для замены водительского удостоверения, на адреса специальной электронной почты. 

Почта создана в экзаменационных подразделениях ГИБДД:

sever03@mvd.ru - г. Северобайкальск
muyskiy03@mvd.ru - Муйский район
mreo03@mvd.ru - МРЭО ГИБДД МВД по РБ
kurumkan03@mvd.ru - Курумканский район
baunt03@mvd.ru - Баунтовский эвенкийский район
horinsk03@mvd.ru - Хоринский район
kijinga03@mvd.ru - Кижингинский район
zaigraevo03@mvd.ru - Заиграевский район
ivolga03@mvd.ru - Иволгинский район
bich03@mvd.ru - Бичурский район
gusinka03@mvd.ru - Селенгинский район
zakamensk03@mvd.ru - Закаменский район
kabansk03@mvd.ru - Кабанский район

По результатам рассмотрения документов на электронный адрес заявителя будет направлено решение о возможности замены удостоверения.

По информации УГИБДД по Бурятии 
ГИБДД водительские удостоверения
 
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