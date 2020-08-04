В Бурятии создали электронные почты для замены водительских прав





Почта создана в экзаменационных подразделениях ГИБДД:



sever03@mvd.ru - г. Северобайкальск

muyskiy03@mvd.ru - Муйский район

mreo03@mvd.ru - МРЭО ГИБДД МВД по РБ

kurumkan03@mvd.ru - Курумканский район

baunt03@mvd.ru - Баунтовский эвенкийский район

horinsk03@mvd.ru - Хоринский район

kijinga03@mvd.ru - Кижингинский район

zaigraevo03@mvd.ru - Заиграевский район

ivolga03@mvd.ru - Иволгинский район

bich03@mvd.ru - Бичурский район

gusinka03@mvd.ru - Селенгинский район

zakamensk03@mvd.ru - Закаменский район

kabansk03@mvd.ru - Кабанский район



По результатам рассмотрения документов на электронный адрес заявителя будет направлено решение о возможности замены удостоверения.



По информации УГИБДД по Бурятии



В соответствии с указом президента России, в связи с пандемией коронавируса сделаны послабления для водителей, срок действия прав которых истёк с 1 февраля до 15 июля. Эти водительские удостоверения сохраняют свою действительность в срок до 31 декабря 2020 года включительно.В связи с ростом обращений граждан, связанных с заменой водительских удостоверений, была создана возможность направления копий документов, необходимых для замены водительского удостоверения, на адреса специальной электронной почты.