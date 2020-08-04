В Бурятии на Байкале устроят «Праздник чистоты»





С 5 по 9 августа в Бурятии впервые состоится акция известного экологического проекта Иркутской области «Праздник чистоты». В рамках него состоится уборка мусора и экологическое просвещение населения. Организатором выступает иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал».В мероприятии примут участие 50 волонтёров из Иркутской области и Бурятии. Помимо этого, организаторы привлекают к очистке побережья от мусора местных жителей, предоставив им необходимый инвентарь (мешки и перчатки), сообщили в пресс-службе организации «Мой Байкал».Волонтёры уберут побережье Байкала от села Дубинино до посёлку Энхалук, а также утилизируют застарелые свалки в этих районах. Отдельный десант очистит от мусора местность возле посёлка Новоснежная.Важно, что весь мусор будет собираться по раздельной технологии и отправится на дальнейшую переработку.Финальной точкой проекта в 2020 году станет акция, которая пройдёт 19-23 августа на территории береговой линии от Байкальска до Выдрино.Экопроект «Праздник чистоты» - один из проектов Иркутской экологической общественной организации «Мой Байкал», зародился восемь лет назад на острове Ольхон озера Байкал. За годы реализации проекта удалось провести 18 акций, собрать 17 тысяч мешков мусора, часть вывезти на переработку, привлечь к проекту 1500 волонтеров, провести десятки лекций и мастер-классов. Проект дважды становился победителем Фонда президентских грантов. Организация «Мой Байкал» многократно отмечена благодарственными письмами и грамотами различного уровня, а руководитель Надежда Николаева удостоена международной премии в области защиты окружающей среды.