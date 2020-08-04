Это состоится 6 августа
В Улан-Удэ 6 августа состоится дополнительное распределение в муниципальные детсады и дошкольные группы при школах. Об этом сообщает администрация города.
Если в электронной карточке ребёнка не указано учреждение, которое будет производить дополнительный набор, родители могут внести изменения в перечень ранее выбранных организаций следующим образом:
- На портале sad.obr03.ru, если у родителя (законного представителя), подававшего первичное заявление о постановке на учет, имеется подтвержденная учетная запись на едином портале государственных услуг;
- Направить заявление на электронную почту отдела дошкольного образования odo@ulan-ude-eg.ru или на электронную почту Комитета по образованию ko@ulan-ude-eg.ru;
- Записаться на прием в отдел дошкольного образования на сайте Родители Улан-Удэ – Детские сады – Запись на прием в дошкольный отдел.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 сентября в Улан-Удэ вырастет родительская плата за посещение детсадов.
Дополнительные места в детсады распределят в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 04.08.2020
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов
Временное расписание вводится из-за ремонта на участке Мысовая – Боярский
Сбор художников проходит в двух населённых пунктах Качугского района
Он посвящён 320-й годовщине образования Тыла ВС РФ
Военнослужащие ВВО в ходе лагерного сбора отработали комплекс задач инженерного обеспечения
Вакцинацию пройдут около 1720 тысяч жителей региона
Во втором самолёте скоро закончат создание симулятора полётов
Больше всех очков на турнире набрал Эрдэм Хубукшанов
Литургия и престольные торжества состоялись в день памяти пророка Божия Илии
Проект принимает участие в федеральном конкурсе
Николай Николаевич Жур был кавалером трёх орденов Красной Звезды
Опасность встречи с хищником наиболее вероятна вблизи мыса Кадильный
Оба спортсмена входят в сборную команду Забайкальского края
Дуэт из Бурятского театра оперы и балета – Харука Ямада и Эрдэм Сандаков – на днях вернулся из Москвы, где принимал участие в съёмках главного балетного шоу страны «Большой балет». Артисты дали интервью и поделились впечатлениями
Несмотря на плохую погоду, до обзорной площадки «Крест» добрались 67 участников