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Дополнительные места в детсады распределят в Улан-Удэ

Дополнительные места в детсады распределят в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это состоится 6 августа

В Улан-Удэ 6 августа состоится дополнительное распределение в муниципальные детсады и дошкольные группы при школах. Об этом сообщает администрация города.

Если в электронной карточке ребёнка не указано учреждение, которое будет производить дополнительный набор, родители могут внести изменения в перечень ранее выбранных организаций следующим образом:

- На портале sad.obr03.ru, если у родителя (законного представителя), подававшего первичное заявление о постановке на учет, имеется подтвержденная учетная запись на едином портале государственных услуг;

- Направить заявление на электронную почту отдела дошкольного образования odo@ulan-ude-eg.ru или на электронную почту Комитета по образованию ko@ulan-ude-eg.ru;

- Записаться на прием в отдел дошкольного образования на сайте Родители Улан-Удэ – Детские сады – Запись на прием в дошкольный отдел.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 сентября в Улан-Удэ вырастет родительская плата за посещение детсадов.

детские сады
 
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