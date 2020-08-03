Агинские лучники стали мастерами спорта России международного класса

Оба спортсмена входят в сборную команду Забайкальского края



Двум стрелкам из лука из Агинского Бурятского округа Зоригто Жаргалову и Буянто Осорову приказом минспорта России присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Спортсмены являются членами спортивной сборной команды Забайкальского края.



Буянто Осоров родился в селе Дульдурга в 2002 году. Увлёкся стрельбой в 13 лет и уже достиг высоких результатов. Он является серебряным призёром первенства России в городе Уфа, занял первые личное и командное места на всероссийских соревнованиях «Надежды России» в городе Великие Луки.



Зоригто Жаргалов родился в 1999 году в селе Цаган-Челутай Могойтуского района. Является многократным чемпионом и призёром Агинского Бурятского округа, а также соревнований регионального и всероссийского уровней. Становился победителем всероссийских соревнований «Надежды России». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

