Оба спортсмена входят в сборную команду Забайкальского края
Двум стрелкам из лука из Агинского Бурятского округа Зоригто Жаргалову и Буянто Осорову приказом минспорта России присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Спортсмены являются членами спортивной сборной команды Забайкальского края.
Буянто Осоров родился в селе Дульдурга в 2002 году. Увлёкся стрельбой в 13 лет и уже достиг высоких результатов. Он является серебряным призёром первенства России в городе Уфа, занял первые личное и командное места на всероссийских соревнованиях «Надежды России» в городе Великие Луки.
Зоригто Жаргалов родился в 1999 году в селе Цаган-Челутай Могойтуского района. Является многократным чемпионом и призёром Агинского Бурятского округа, а также соревнований регионального и всероссийского уровней. Становился победителем всероссийских соревнований «Надежды России». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Агинские лучники стали мастерами спорта России международного класса
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