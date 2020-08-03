«Псалтырь» XIX века реставрируют в Иркутске

Сохранность книги не очень хорошая



Сотрудники Издательства Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) приступили к реставрации «Псалтыря», изданного в XIX веке. Реставрация сборника псалмов для университетского издательства - это неординарная работа, сообщили в пресс-службе ИРНИТУ.



По информации директора издательства Ларисы Лесковой, сохранность книги не очень хорошая, утрачен твёрдый переплёт.



- Нам предстоит восстановить переплёт, чтобы книга, представляющая историческую, культурную ценность, ещё много лет служила людям. Мы предложили владельцам раритетного издания сделать твёрдый переплет, виниловую обложку, которая будет эстетично смотреться. Реставрации подлежит и блок книги, поскольку истерлись страницы, появились заломы. Специалисты издательства также занимаются восстановлением корешка, сшитого пеньковой нитью. Если у нас возникнут вопросы по технологии реставрации, мы обратимся к экспертам Иркутской областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского, где есть специальная мастерская. Мы очень бережно относимся к «Псалтырю» и гарантируем, что каждая страничка этой семейной реликвии будет сохранена по максимуму. Наша задача продлить жизнь этой книге, - сообщила Лариса Лескова.



«Псалтырь» принадлежит жительнице посёлка Рудногорск. Она обратилась с просьбой помочь восстановить книгу к своей родственнице, работающей в ИРНИТУ.



- В 2004 году мы перевозили к себе мою маму, проживающую в Пермском крае. Так, вместе с другими вещами, к нам и попала эта книга. Она много лет хранилась у сына. А когда я стала прихожанкой нашего храма в посёлке, то захотела выучить старославянский язык, чтобы читать на нем молитвы. Так мы вспомнили о «Псалтыри», и книга чудесным образом снова стала востребованной. Вряд ли моя мама читала эти псалмы, так как окончила всего три класса, да и в советское время было не до церковной литературы. Я обнаружила в книге документ, принадлежащий маминому двоюродному брату. Именно его мама, бабушка Феодосия, у которой было своих 11 детей, крестила всех нас. Поэтому я уверена, что «Псалтырь» принадлежал именно ей. Сейчас я читаю молитвы на старославянском и молюсь за здоровье своих близких, с особой теплотой вспоминая бабушку Феодосию, - рассказала владелица ценной книги.



«Псалтырь» - это одна из книг, входящих в состав Ветхого Завета. Первым автором псалмов был Царь Давид.



«Псалтырь» представляет собой сборник из 150 псалмов - особого жанра молитвословной поэзии. Псалмы пелись под аккомпанемент музыкальных инструментов. Раньше это были щипковые инструменты, отсюда и название «псалом», от греческого слова «щипать». Книга состоит из разделов, каждый из которых делится на кафизмы. В каждой кафизме от шести до девяти псалмов.



Псалмы закреплены за определенными богослужениями, но их исполняют не только в храме, но и во время домашней молитвы.





