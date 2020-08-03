В Иркутской области предупреждают о медведях на Байкале

Опасность встречи с хищником наиболее вероятна вблизи мыса Кадильный



В Иркутской области туристов, собирающихся прогуляться по Большой Байкальской тропе, предупредили о возможной встрече с медведями.



Особенно это касается места вблизи мыса Кадильный. Здесь особенно велика вероятность встречи с хозяином тайги: он охраняет свою пищу. Ей стала туша изюбря.



По данным инспектора Листвянского лесничества «Заповедного Прибайкалья», копытное сорвалось со скалы и сломало ногу. Факт был зафиксирован в конце июля. К прошедшим выходным туша изюбря достигла определённой степени разложения и источает характерный запах, который может привлечь новых косолапых.



Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», место гибели оленя стоит обходить стороной, иначе конфликта с медведем не избежать. Обычно медведи залегают где-нибудь недалеко от крупной добычи, великолепно маскируясь. Нападение на проходящего мимо человека происходит практически со стопроцентной вероятностью.

