Максимальная температура воздуха составит +27 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 августа по республике местами кратковременные дожди, в утренние часы при прояснении туман, днём грозы. Ветер северо-западный 5-10, местами при грозах до 14 м/с. Температура днём +22+27, по Прибайкалью и юго-западу +15+20 градусов.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём местами гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура днём +24+26 градусов.
В Бурятии снова дожди
Общество, Фото:
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