Сразу шестерых молодых соколов выпустили на волю сотрудники Иркутского Зоосада.

Общество, Фото: Иркутский зоосад

Птенцов спасли, чтобы их не раздавила сельхозтехника



Сразу шестерых молодых соколов выпустили на волю сотрудники Иркутского Зоосада.



Одномесячные птенцы пустельги выпали из гнезда на окраине поля в Иркутском районе. Местные жители обнаружили малышей и несколько дней наблюдали за ними. Родители прилетали к детенышам и продолжали кормить, но на месте их расположения работала сельхозтехника, и птенцы могли случайно оказаться под её колесами. Тогда нашедшие их люди решили забрать птиц и отвезти в Иркутский Зоосад.



- Наши сотрудники понимали, что травм у молодых соколов нет, и оставлять их в неволе насовсем нет необходимости. Поэтому практически сразу птиц стали готовить к возвращению в естественную среду обитания. Контакты соколов с человеком были сведены до минимума, основу их рациона составлял живой корм. Последняя мера была принята для того, чтобы птицы приобрели охотничьи навыки, - говорится в сообщении Иркутского зоосада.



Когда птенцы достигли двухмесячного возраста, их вывезли на окраину леса и выпустили на волю. Сотрудники Иркутского зоосада надеются, что адаптация окрепших и научившихся охотиться птиц в дикой природе пройдет хорошо.



Справка:



Пустельга – маленький сокол: длина тела достигает 33-39 см, длина крыла 24-29 см. Вес этой птицы может достигать 315 грамм.



Пустельга не любит селиться в степи или в лесу, предпочитая районы с невысокой растительностью: опушки, перелески. Также она может обитать и в городах, но урбанизированная среда представляет для этой дикой хищной птицы много опасностей.



Питаются пустельги, в основном, грызунами: мышами, полевками, землеройками. Сокол также может охотиться на летучих мышей, ящериц, лягушек, насекомых и дождевых червей. Нападает пустельга также на воробьев и голубиных птенцов.

