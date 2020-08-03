Бурятский митрополит возглавил престольные торжества в Бичуре

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Литургия и престольные торжества состоялись в день памяти пророка Божия Илии



2 августа, в день памяти пророка Божия Илии, глава Бурятской митрополии Савватий, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский, совершил архипастырский визит в Мухоршибирское благочиние. Он возглавил праздничную Божественную литургию и престольные торжества в селе Бичура.



Ему сослужили иеромонах Иов (Маркелов), секретарь Улан-Удэнского епархиального управления; иерей Рустик Сидинкин, благочинный Мухоршибирского округа епархии, настоятель храма пророка Божия Илии села Бичура; иерей Виталий Никитин, клирик храма Вознесения Господня в Улан-Удэ; диакон Евгений Поляков и диакон Сергий Панфилов, клирики Свято-Одигитриевского собора Улан-Удэ.



Проповедь перед причастием произнес иерей Виталий Никитин. Перед своей проповедью митрополит Савватий выразил признательность Максиму Жиликову за многолетние труды в деле развития прихода, вручив ему благодарственное письмо. Затем глава Бурятской митрополии обратился к пастве со словами благодарности. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

