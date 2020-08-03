Бурятию накроет дождями

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

До четверга прогнозируют дождливую погоду



Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз на ближайшие три дня. Жителей республики ждёт дождливая погода с грозами и порывистым ветром.



Так, завтра, 4 августа местами ожидаются кратковременные дожди, утром туман, днём грозы. Ветер северо-западный 5-10, местами при грозах до 14 м/с. Температура ночью +11+16, по юго-западу и северо-востоку +5+10, днём +22+27, по Прибайкалью и юго-западу +16+21.



В среду, 5 августа, снова дожди, грозы. Утром при прояснении местами туман. Ветер восточный ночью слабый, днём 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +13+18, по юго-западу и северу до +7+12, днём +24+29, местами +18+23.



В четверг, 6 августа, ожидается такая же погода. Местами кратковременные дожди, грозы, днём местами ливни. Ветер ночью восточный слабый, днём с переходом на северо-западный 5-10, при грозах ветер усилится до 16 м/с. Температура ночью +13+18, по юго-западу и северу до +7+12, днём +21+27 тепла.

