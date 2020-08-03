Их установка начнётся в середине августа
В 2020 году в Улан-Удэ появятся 15 новых светофоров. Их установка обойдётся бюджету в 26,5 миллионов рублей.
- Работы уже начаты. Подрядные организации уже определены. Заказаны материалы, строительство начнётся где-то через две недели, к середине августа, - сообщил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.
В столице Бурятии установят семь транспортных трёхсекционных и восемь сигнальных односекционных светофоров. Они появятся на самых аварийных местах в августе-сентябре этого года.
Новые транспортные светофоры установят на перекрёстке улиц Банзарова – Коммунистическая; пр. 50-летия Октября – Лимонова (ост. «Проходная ЛВРЗ»); улиц Бабушкина – Красной Звезды; улиц Шумяцкого – Краснофлотская (ост. Акбэс») и по улице Комарова, (остановка «Больница №4»).
Самый большой объект будет на пересечении улиц Бабаушкина и Красной звезды.
- Там будет полностью меняться схема разъездов. Одна дорога будет закрываться и около кафе «Тамир» эта дорога будет расширяться, - добавил Алексей Тулонов.
Также два светофора появятся на двух аварийно-опасных местах по концентрации ДТП. В частности, по ул. Гагарина (ост. «Бурятская сельхоз. Академия») и по ул. Гагарина (ост. «ТЦ Юбилейный»).
Кроме того, сигнальные односекционные светофоры и системы автоматического освещения переходов с датчиками движения установят на нерегулируемых пешеходных переходах по следующим адресам: ул. Жердева (ост. «Пиплз Парк»), ул. Мокрова (ост. «ул. Мокрова»), ул. Сахьяновой (ост. «Роддом»), ул. Бабушкина, 20, 5 (в районе развязки с ул. Трубачеева), ул. Хоца Намсараева (на перекрестке с ул. Гагарина), ул. Горхонская, 12, ул. Дорожная (ост. «АЗС»), ул. Подкаменская, 26 (центр техники «Бош-центр»).
Сейчас в Улан-Удэ работают 118 светофоров. В том числе 38 сигнальных односекционных светофоров, которые используются в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах. Все светофоры являются светодиодными. Соответственно, долговечными и экономичными.
Объекты обслуживают сотрудники МБУ «Горсвет». В этом году впервые в Улан-Удэ были установлены инновационные наземные светофоры, дублирующие работу основных светофоров. Пилотный проект появился в мае на Комсомольской площади (ост. бывшего кинотеатра Октябрь) и на ул. Терешковой (ост. Республиканская больница).
Всеми светофорами города управляет автоматизированная система управления дорожным движением АСУДД «КС». Система обеспечивает мониторинг состояния управляющего оборудования и светосигнальной аппаратуры, сбор показаний различных датчиков, а также координированное управление светофорными объектами по годовому графику с учётом сезонных изменений, дней недели и времени суток.
В Улан-Удэ появятся 15 новых светофоров
Общество, Фото:
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