В Иркутской области прививки против гриппа начнут ставить в сентябре

Вакцинацию пройдут около 1720 тысяч жителей региона



В Иркутской области прививочная кампания против гриппа и пневмококковой инфекции начнётся в сентябре. Перед медицинскими учреждениями поставлена задача достичь максимального охвата профилактическими прививками – не менее 60% населения региона. Об этом стало известно сегодня, 3 августа, на заседании оперативного штаба под руководством главы Иркутской области Игоря Кобзева.



В регионе уже начато диспансерное наблюдение людей старшего поколения. Обследование должно проходить в поликлиниках по месту жительства в определённые дни, чтобы не допускать массового скопления людей. По словам главы области, уже сейчас надо начинать подготовку к сезонному подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ. Провакцинировано должно быть 95% работников медорганизаций, образовательных учреждений, организаций социального профиля, получателей социальных услуг, призывников; 75% детей, которые посещают школы и сады, студентов, беременных женщин, работников торговли и транспорта, коммунальной сферы, сотрудников предприятий птицеводства, лиц старше 60 лет.



- Согласно утверждённому плану, вакцинацию пройдут около 1 млн 300 тысяч взрослых жителей Иркутской области и 420 тысяч детей. Нами согласована с Роспотребнадзором и утверждена минздравом РФ заявка на поставку вакцины за счёт средств федерального бюджета. С 31 августа в регион уже будет поступать вакцина от гриппа и пневмококковой инфекции. С сентября начнётся прививочная кампания. Мы создаём и будем контролировать запас противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, – доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.



По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 13988 заболевших коронавирусом. Показатель заболеваемости составляет 585 на 100 тысяч населения. В 15,4% случаев заболевание протекает с симптомами внебольничной пневмонии, в 26,2% - с клиникой ОРВИ и 58,4% - бессимптомно. Выздоровели на сегодняшний день 10152 пациента, что составляет 72,5%.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, согласно требованиям Роспотребнадзора в регионе продлён масочный режим до 9 августа. Также на этот период продлеваются больничные для работающих граждан 65 лет и старше. Всем людям этого возраста рекомендовано продолжить соблюдать режим самоизоляции.

