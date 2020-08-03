Сбор художников проходит в двух населённых пунктах Качугского района
В Иркутской области приступили к реализации второго этапа проекта «Краски Сибири». Новый сезон проходит со 2 по 9 августа в селе Анга и посёлке Качуг. Для участия в проекте художники прибыли из разных городов России: Иркутска, Ангарска, Новосибирска, Омска, Москвы и республики Саха (Якутия). В рамках проекта запланированы бесплатные мастер-классы, лекции, виртуальные экскурсии не только для художников, но и для жителей Качугского района.
Международный арт-фестиваль «Краски Сибири» направлен на поддержку и популяризацию профессионального изобразительного искусства художников Иркутской области, Сибири, РФ и позиционирование его в международном культурном пространстве. Для художников это прекрасная возможность поделиться опытом среди своих коллег, продемонстрировать своё мастерство, показать широкому кругу зрителей своё творчество. Для жителей области – прекрасная возможность принять участие в мастер-классах от ведущих художников страны, прослушать лекции по изобразительному искусству, посетить выставки художников.
В марте этого года состоялся первый этап проекта – «Ледяной Байкал» на острове Ольхон, результатом которого стали прекрасные работы художников, отражающие красоту и своеобразие нашего края. Эти работы обязательно зрители смогут увидеть на итоговой ежегодной выставке «Краски Сибири», а также они войдут в основу одноименной передвижной выставки по городам и населённым пунктам области. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Возрастное ограничение 16+
В Иркутской области стартовал второй этап фестиваля «Краски Сибири»
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