Полиция проводит оперативное мероприятие «Курорт-2020»
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2020» в выходные полицейские Селенгинского района вместе с членами общественного совета при районном отделе МВД провели профилактические беседы с отдыхающими на озере Щучьем.
Сотрудники ДПС напомнили гражданам о соблюдении правил дорожного движения, недопустимости употребления алкоголя за рулем, а также о правилах перевозки юных пассажиров.
Общественники раздали листовки о соблюдении правил сохранности личного имущества в местах отдыха. Инспектор по делам несовершеннолетних поговорила с детьми о правилах поведения на воде.
Отдыхающие поблагодарили полицейских и общественников за внимание и заботу, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии полицейские беседовали с отдыхающими на «Щучке»
Общество, Фото:
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