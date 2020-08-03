В Бурятии военные инженеры заминировали «бронированную технику»

Военнослужащие ВВО в ходе лагерного сбора отработали комплекс задач инженерного обеспечения



Военные инженеры общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии в рамках лагерного сбора выполнили целый комплекс задач на полигонах «Дивизионный», «Бурдуны», «Онохой», «Цугол».



Военнослужащие отрабатывали выполнение основных задач инженерного обеспечения, в частности, ведение инженерной разведки путей движения войск, наведение колейных мостов через овраги, фортификационное оборудование полевых пунктов управления. Кроме этого они выполнили нормативы по закладке, маскировке и применению заградительных, а также противогусеничных и противобортовых мин на мишенях, имитирующих бронированную и автомобильную технику.



С целью введения в заблуждение авиации условного противника ими была выполнена маскировка военных объектов. При этом все задачи выполнялись в условиях активного применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.



Всего в полевом выходе принимает участие более 400 военнослужащих, задействовано около 100 образцов вооружения военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, землеройные машины МДК-3, минные заградители ГМЗ-3, УМЗ, станции комплексной очистки воды СКО-10. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

