В Бурятии с 4 по 14 августа изменится расписание 10 электричек

Временное расписание вводится из-за ремонта на участке Мысовая – Боярский



Десять пригородных поездов в Бурятии с 4 по 14 августа временно будут курсировать по новому расписанию. Изменения вводятся в связи с капитальным ремонтом второго пути перегона Мысовая – Боярский.



4, 11 августа (по вторникам) отменяются пригородные поезда сообщением Улан-Удэ – Таловка – Улан-Удэ №№ 6611, 6622, 6627, 6612, 6621 и назначаются 5, 12 августа (по средам) действующим расписанием:

№ 6611 Улан-Удэ – Таловка. Улан-Удэ отправление в 08:32, Таловка прибытие в 09:56.

№ 6622 Таловка – Улан-Удэ. Таловка отправление в 15:35, Улан-Удэ прибытие в 16:58.

№ 6627 Улан-Удэ – Таловка. Улан-Удэ отправление в 17:35, Таловка прибытие в 18:57.

№ 6612 Таловка – Улан-Удэ. Таловка отправление в 19:18, Улан-Удэ прибытие в 20:41.

№ 6621 Улан-Удэ – Таловка. Улан-Удэ отправление в 21:06, Таловка прибытие в 22:20.



5, 12 августа (по средам) отменяются пригородные поезда сообщением Улан-Удэ – Мысовая – Улан-Удэ №№ 6631, 6632, 6637 и назначаются 4, 11 августа (по вторникам) действующим расписанием:

№ 6631 Улан-Удэ – Мысовая. Улан-Удэ отправление в 08:32, Мысовая прибытие в 12:01.

№ 6632 Мысовая – Улан-Удэ. Мысовая отправление в 17:22, Улан-Удэ прибытие в 20:41.

№ 6637 Улан-Удэ – Мысовая. Улан-Удэ отправление в 17:35, Мысовая прибытие в 20:59.



5, 12 августа (по средам) отменяется пригородный поезд сообщением Таловка – Улан-Удэ № 6618 и назначается 6, 13 августа (по четвергам) действующим расписанием:

№ 6618 Таловка – Улан-Удэ. Таловка отправление в 05:52, Улан-Удэ прибытие в 07:15.



6, 13 августа (по четвергам) отменяется пригородный поезд № 6638 сообщением Мысовая – Улан-Удэ и назначается 5, 12 августа (по средам) действующим расписанием:

№ 6638 Мысовая – Улан-Удэ. Мысовая отправление в 03:58, Улан-Удэ прибытие в 07:15.



7, 14 августа (по пятницам) пригодный поезд № 6631 сообщением Улан-Удэ – Мысовая назначается сообщением Улан-Удэ – Боярский (отправление со ст. Улан-Удэ в 08:32, прибытие на ст. Боярский в 11:29). Далее доставка пассажиров на участке Боярский - Мысовая будет осуществляться автобусом: отправление со ст. Боярский (от поста ЭЦ) в 11:40, с остановками по требованию в пути следования. Пригородный поезд № 6632 сообщением Мысовая – Улан-Удэ назначается сообщением Боярский – Улан-Удэ с изменением расписания: доставка пассажиров на участке Мысовая – Боярский будет осуществляться автобусом: отправление со ст. Мысовая (от здания вокзала) в 14:40, с остановками по требованию в пути следования, прибытие на ст. Боярский в 15:20.



7, 14 августа (по пятницам) пригородный поезд №6632 сообщением Боярский – Улан-Удэ будет отправляться раньше на 2 часа 21 минуту. На конечную станцию будет прибывать в 18:20. Пригородный поезд №6637 сообщением Улан-Удэ – Мысовая будет отправляться позже на 43 минуты, в 18:18. На такое же время позже будет прибывать на станцию Мысовая.



8, 15 августа (по субботам) пригородный поезд №6638 сообщением Мысовая – Улан-Удэ будет отправляться на 24 минуты позже, в 4:22. На станцию Улан-Удэ будет прибывать в 7:39, также на 24 минуты позже.



Время указано местное. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.

