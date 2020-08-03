Сотрудники зоогалереи не позволила случиться трагедии
В Иркутской зоогалерее у самки енота случились преждевременные роды. Это произошло месяц назад, третьего июля. По словам сотрудников зоопарка, только что родившихся енотов мать решила «хорошенько отстирать в поилке».
- Выход был один - срочная эвакуация едва живых, переохлаждённых и уже травмированных детёнышей, в жизнеспособность которых тогда вообще мало кто верил. Но мы упрямые... – поделились сотрудники зоогалереи в своей группе в соцсети.
Зверьков заметили во время генеральной уборки, перед открытием зоопарка на «Фортуне» после трёхмесячного карантина.
- Если бы не это мероприятие, когда на экспозиции оказался весь коллектив, то, может, детишек никто бы и не заметил вовремя, и не вмешался в ситуацию, - уточнили в зооопарке.
Судя по всему, малышей удалось выходить. Об их состоянии пообещали сообщить позднее.
В Иркутской зоогалерее самка енота «постирала» детёнышей
Общество, Фото:
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