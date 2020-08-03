В Бурятии вырастили более 6 млн сеянцев сосны





По информации республиканского агентства лесного хозяйства

Заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов рассказал о лесовосстановлении в республике. В этом году для обеспечения лесокультурных работ семенами заготовлено 564 кг семян, при плане в 400 кг. Всего в республике сформирован запас семян сосны в объеме чуть больше 801 кг.- В этом году выращено более 6 млн сеянцев сосны для обеспечения работ по лесовосстановлению. Также в этом году заложено и восстановлено 3 лесных питомника в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районе. В следующем году планируется заложить ещё один лесной питомник в Заиграевском районе, - сообщил Сергей Грязнов.