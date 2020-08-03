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25 бурятских борцов отправятся на чемпионат России

25 бурятских борцов отправятся на чемпионат России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Чемпионат России вместо Улан-Удэ пройдёт во Владикавказе

В чемпионате России по вольной борьбе-2020 примут участие 25 бурятских спортсменов. Список борцов опубликовала федерация спортивной борьбы Бурятии.

Чемпионат России пройдёт в Северной Осетии во Владикавказе с 9 по 11 октября. Как сообщал «Байкал-Daily», турнир должен был состояться этой весной в Улан-Удэ, но из-за пандемии коронавируса он был сперва отложен, а затем и вовсе перенесён из Бурятии.

- 18 человек из 25 отобрались через чемпионат Дальневосточного федерального округа. Нам сейчас предстоит несколько этапов подготовки к чемпионату России. Первый начнётся в спортивном лагере Энхалук с 8 по 21 августа. Потом предстоит недельный отдых. Второй этап подготовки наступит с 31 августа по 11 сентября. Следующим этапом подготовки станет участие наших спортсменов в международном турнире на призы Александра Медведя в Минске. К участию в сборах мы будем привлекать молодых спортсменов и ветеранов, - цитируют главного тренера сборной Бурятии Цыбика Максарова в Центре спортивной подготовки.

Состав участников чемпионата России 2020:

1. Гармаев Тамир
2. Дамдинов Жаргал
3. Бальжинимаев Алдар
4. Хайдапов Билигто
5. Жербаев Евгений
6. Шарастепанов Даша
7. Богомоев Александр
8. Сабидаев Алексей
9. Баясхолонов Булат
10. Батоев Булат
11. Боровицкий Алексей
12. Анищик Алексей
13. Цыжипов Балдан
14. Баторов Тимур
15. Доржиев Очир
16. Цыренов Буян
17. Очиров Баясхалан
18. Дугаров Цэдаши
19. Базаров Барас
20. Дашинимаев Булат
21. Доржиев Батор
22. Абдулаев Руслан
23. Галсанов Аюр
24. Гатаулин Андрей
25. Батоболотов Базар

В 2019 году чемпионат России среди мужчин проходил в Сочи. Успехи бурятских борцов оказались более чем скромными – лишь одна бронза Евгения Жербаева.
спорт вольная борьба чемпионат России
 
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