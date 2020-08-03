В Иркутской области предлагают запретить продажу алкоголя возле водоёмов

Предложение поступило от МЧС



В Иркутской области МЧС вынесло на заседание комиссии по ЧС вопрос о запрете продажи алкоголя возле водоёмов.



Летом 2019 года в Иркутской области утонули 87 человек. С 1 июня 2020 года в неорганизованных местах купания по различным причинам погибли уже 45 человек, включая 10 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



- Анализ происшествий с участием взрослого населения показал, что их большая половина сопряжена с алкогольным опьянением. В этой связи на прошедшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мы предложили рассмотреть вопрос об ограничении розничной продажи алкогольной продукции вблизи мест массового отдыха у водоёмов. На сегодняшний день постановление правительства Иркутской области от 14 октября 2011 № 313 «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», не содержит такой действенной ограничительной нормы, - сообщил врио начальника Центра ГИМС Андрей Карепов.



На рассмотрение комиссии по ЧС вынесен также вопрос об организации общественных пляжей.



- На протяжении последних лет мы отмечаем, что их количество явно не соответствует потребности населения. Общественные пляжи открывались только в Иркутске и Ангарском городском округе, при этом в 2019 году пляж в Ангарске посетили более 180 тысяч человек, в Иркутске более 250 тысяч человек. На сегодняшний день в регионе подготовлены к открытию три общественных пляжа: в Иркутске на заливе Якоби, в Ангарске на Еловском пруду. Впервые этим летом планируется запустить в эксплуатацию пляж, отвечающий всем требованиям безопасности, и в селе Кривая Лука для жителей Киренского района. Конечно, открытие пляжей зависит от санитарно-эпидемиологических условий. Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности обустройства двух пляжей в популярных местах отдыха на озере Байкал - в Сарайском и Хужирском заливах. В целом, мы очень рассчитываем, что эти примеры послужат поводом для инициативной работы по организации пляжей и для глав других муниципальных образований области, - сказал Андрей Карепов.



Наибольшее число утонувших зарегистрировано в Братске и в Братском районе - 6 случаев, в Иркутске и в Иркутском районе – 5 случаев, в Тайшетском, Зиминском районах - по 4 случая, в Усольском, Усть-Кутском, Жигаловском районах - по 3, в Чунском, Усть-Илимском, Тулунском, Бодайбинском районах - по 2 случая гибели, в Черемховском, Нижнеилимском, Осинском, Слюдянском, Нижнеудинском, Нукутском районах - по одному.





