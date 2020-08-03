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Японская писательница в Улан-Удэ приняла буузу за персик

Японская писательница в Улан-Удэ приняла буузу за персик
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам путешественницы, китайские туристы видят в скульптуре фрукт

Зимой японская писательница Киёко Аихара побывала в Бурятии. Здесь она познакомила с культурой местных народов, побывала на Байкале и заглянула в дацан «Ринпоче Багша». Очерк с её впечатлениями опубликован на сайте издания Иносми.

- На территории этого монастыря меня удивил одновременный звон колоколов, песнопения, своей мелодикой напоминающее григорианские гимны в римско-католической церкви, и постоянный гул от чтения множеством монахов священных мантр. Создалось впечатление, что этот дацан является неким местом пересечения Востока и Запада, - с этих слов начинается описание Киёко Аихара о дацане.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году на территории дацана установили огромную мраморную скульптуру буузы - национального блюда. Именно её писательница перепутала с персиком.

- Странное скульптурное сооружение из мрамора, похожее на огромный персик. По форме оно чем-то напоминает традиционное жилище — круглую юрту бурятских кочевников. Но на самом деле это изображение популярного местного блюда «бууза», одной из разновидностей мант. По верованиям бурятов, оно связывается с достатком и благосостоянием в доме. Однако китайские туристы упорно твердят, что это персик. Я присмотрелась повнимательнее — точно, похоже формой на персик, - описывает писательница.

Помимо национального колорита, японку впечатлил 25-градусный мороз и памятник Ленину на главной площади Улан-Удэ.


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