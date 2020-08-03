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Горячая вода улан-удэнцам вернётся в разное время

Горячая вода улан-удэнцам вернётся в разное время
Общество,  Фото:pixabay.com
К горячему водоснабжению подключили все теплотрассы города

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 запущена в работу после плановой остановки, требующей отключения горячего водоснабжения. На данный момент все плановые ремонтные работы завершены, сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».

Как сообщал «Байкал-Daily», ТЭЦ-1 была остановлена на ремонт 20 июля. Из-за этого улан-удэнцы, чьи дома подключены к этой станции, на две недели лишились горячей воды.

Со 2 августа теплоэнергетики приступили к запуску оборудования на ТЭЦ-1. Магистральные тепловые сети города заполнены водой с заданными параметрами давления и температуры. К горячему водоснабжению подключены все теплотрассы города, уточнили в ТГК-14.

Однако горячая вода в дома и квартиры горожан будет поступать в разное время: в зависимости от удалённости от ТЭЦ-1, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющей компании и жилого дома к подключению.


горячее водоснабжение
 
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