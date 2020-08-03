К горячему водоснабжению подключили все теплотрассы города
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 запущена в работу после плановой остановки, требующей отключения горячего водоснабжения. На данный момент все плановые ремонтные работы завершены, сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».
Как сообщал «Байкал-Daily», ТЭЦ-1 была остановлена на ремонт 20 июля. Из-за этого улан-удэнцы, чьи дома подключены к этой станции, на две недели лишились горячей воды.
Со 2 августа теплоэнергетики приступили к запуску оборудования на ТЭЦ-1. Магистральные тепловые сети города заполнены водой с заданными параметрами давления и температуры. К горячему водоснабжению подключены все теплотрассы города, уточнили в ТГК-14.
Однако горячая вода в дома и квартиры горожан будет поступать в разное время: в зависимости от удалённости от ТЭЦ-1, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющей компании и жилого дома к подключению.
Горячая вода улан-удэнцам вернётся в разное время
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предложение поступило от МЧС
По словам путешественницы, китайские туристы видят в скульптуре фрукт
Одно прикосновение к нему может привести к сильнейшим ожогам
Необычное граффити создали в Свирске
К горячему водоснабжению подключили все теплотрассы города
Необычное явление запечатлели недалеко от горы Спящий Лев
После прокурорского вмешательства водитель школьного автобуса уволен
На всей территории республики сегодня прогнозируются дожди
К субботникам может присоединиться любой желающий
Аферист представился «сотрудником банка»
Военные из Бурятии уступили бойцам из Можайска
Пожилым людям продлят больничные
Мужчина собирал «травку» в поле
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Семья заблудилась в лесу