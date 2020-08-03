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В Бурятии завершился шахматный фестиваль «Байкальские зори»

В Бурятии завершился шахматный фестиваль «Байкальские зори»
Общество,  Фото:pixabay.com
Больше всех очков на турнире набрал Эрдэм Хубукшанов

В Бурятии подвели итоги традиционного шахматного фестиваля «Байкальские зори». В этом году спортивное мероприятие проводилось с 19 по 29 июля в формате онлайн-турнира по быстрым шахматам.

Соревнования проходили в четыре этапа. В первом этапе приняло участие 44 спортсмена из Улан-Удэ, восьми районов республики, а также Иркутской области и Забайкальского края. Во втором и последующих этапах турнира участвовало 49 спортсменов.

Победителей и призёров соревнований определили по итогам всех этапов. Всего на турнире было разыграно четыре комплекта наград.

В результате упорной борьбы среди мужчин места распределились следующим образом: Победу присудили Хубукшанову Эрдэму. По очкам совсем немного ему уступил Добшинов Влад. 3 место занял Архинчеев Влад.

Среди женщин выиграла Дармаева Номина. 2 место взяла Бубеева Лариса, выступающая за Иркутскую область. 3 место досталось Ринчино Эржене из Курумканского района.

У мальчиков 2009 г.р. и младше победителем стал Дамбаев Даши. «Серебро» завоевал Базаров Миша из Иволгинского района. Список призёров у мальчиков замкнул Солдатов Артём.

Имыхелова Татьяна первенствовала среди девочек 2009 г.р. и младше. На 2 месте – Маланова Кира. Обладателем «бронзы» стала Аршанова Аяна из Закаменского района.

Среди ветеранов 60 лет и старше 1 место занял Максимов Вадим. Вторым был Мантотов Михаил, третьим – Цыденов Владимир из Гусиноозёрска.

Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, грамотами и футболками с логотипом «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
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