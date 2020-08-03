Больше всех очков на турнире набрал Эрдэм Хубукшанов
В Бурятии подвели итоги традиционного шахматного фестиваля «Байкальские зори». В этом году спортивное мероприятие проводилось с 19 по 29 июля в формате онлайн-турнира по быстрым шахматам.
Соревнования проходили в четыре этапа. В первом этапе приняло участие 44 спортсмена из Улан-Удэ, восьми районов республики, а также Иркутской области и Забайкальского края. Во втором и последующих этапах турнира участвовало 49 спортсменов.
Победителей и призёров соревнований определили по итогам всех этапов. Всего на турнире было разыграно четыре комплекта наград.
В результате упорной борьбы среди мужчин места распределились следующим образом: Победу присудили Хубукшанову Эрдэму. По очкам совсем немного ему уступил Добшинов Влад. 3 место занял Архинчеев Влад.
Среди женщин выиграла Дармаева Номина. 2 место взяла Бубеева Лариса, выступающая за Иркутскую область. 3 место досталось Ринчино Эржене из Курумканского района.
У мальчиков 2009 г.р. и младше победителем стал Дамбаев Даши. «Серебро» завоевал Базаров Миша из Иволгинского района. Список призёров у мальчиков замкнул Солдатов Артём.
Имыхелова Татьяна первенствовала среди девочек 2009 г.р. и младше. На 2 месте – Маланова Кира. Обладателем «бронзы» стала Аршанова Аяна из Закаменского района.
Среди ветеранов 60 лет и старше 1 место занял Максимов Вадим. Вторым был Мантотов Михаил, третьим – Цыденов Владимир из Гусиноозёрска.
Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, грамотами и футболками с логотипом «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
В Бурятии завершился шахматный фестиваль «Байкальские зори»
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