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В Бурятии водителем школьного автобуса работал мужчина с судимостью

В Бурятии водителем школьного автобуса работал мужчина с судимостью
Общество,  Фото:pixabay.com
После прокурорского вмешательства водитель школьного автобуса уволен

Как выяснила прокурорская проверка, административно-хозяйственный отдел управления образования Джидинского района Бурятии нарушал закон при организации перевозок детей.

Установлено, что в одной из общеобразовательных школ района предрейсовый осмотр автобуса для перевозки учеников проводили люди, не имеющие специальной квалификации. В пяти школах выявлены факты непрохождения водителями автобусов обязательного послерейсового осмотра.

Кроме того, к перевозке учеников был допущен водитель, имеющий судимость за совершение особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начальнику управления образования Джидинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Начальник административно-хозяйственного отдела привлечён к дисциплинарной ответственности. Водитель школьного автобуса уволен, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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