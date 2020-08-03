В Бурятии водителем школьного автобуса работал мужчина с судимостью

После прокурорского вмешательства водитель школьного автобуса уволен



Как выяснила прокурорская проверка, административно-хозяйственный отдел управления образования Джидинского района Бурятии нарушал закон при организации перевозок детей.



Установлено, что в одной из общеобразовательных школ района предрейсовый осмотр автобуса для перевозки учеников проводили люди, не имеющие специальной квалификации. В пяти школах выявлены факты непрохождения водителями автобусов обязательного послерейсового осмотра.



Кроме того, к перевозке учеников был допущен водитель, имеющий судимость за совершение особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Начальнику управления образования Джидинского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Начальник административно-хозяйственного отдела привлечён к дисциплинарной ответственности. Водитель школьного автобуса уволен, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

