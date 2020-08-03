В Бурятии возможен град и гроза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На всей территории республики сегодня прогнозируются дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 августа дождливая погода. По Прибайкалью и северным районам очень сильные дожди. Местами грозы, град. Ветер северо-западный 10-15, при грозах до 24 м/с. Температура +20+25, по юго-западу и Прибайкалью +16+19 градусов.



В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём составит +20+22 градуса.

