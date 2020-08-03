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В Бурятии возможен град и гроза

В Бурятии возможен град и гроза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На всей территории республики сегодня прогнозируются дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 августа дождливая погода. По Прибайкалью и северным районам очень сильные дожди. Местами грозы, град. Ветер северо-западный 10-15, при грозах до 24 м/с. Температура +20+25, по юго-западу и Прибайкалью +16+19 градусов.

В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём составит +20+22 градуса.
прогноз погоды
 
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