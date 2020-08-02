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Ангачанка перевела мошенникам более 300 тысяч рублей

Ангачанка перевела мошенникам более 300 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Аферист представился «сотрудником банка»

59-летняя ангарчанка сообщила в полицию, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Он сказал ей, что деньги на её картах находятся в опасности и их нужно перевести на безопасный счёт. После чего на телефон женщины стали приходить смс-сообщения с кодами подтверждения операции.

Ангарчанка обратила внимание, что в сообщениях находится предупреждение о том, что цифры кодов нельзя сообщать третьим лицам. При общении аферист объяснил ей, что третьи лица – это мошенники, а ему сообщить их можно, что и сделала доверчивая женщина.

Поверив словам незнакомца, женщина завершила перевод денежных средств с двух карт, после чего преступник попросил её отключить телефон на два часа. И этот же период времени не пользоваться банковскими картами.

Вскоре жительница города нефтехимиков поняла, что её обманули, и позвонила в настоящую службу безопасности банка, где ей подтвердили списание денежных средств.

Женщина перевела более 300 тысяч рублей.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество Иркутская область
 
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