Пожилым людям продлят больничные
Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлён масочный режим по 9 августа. Соответствующие изменения в указ внёс глава региона Игорь Кобзев.
По 9 августа также продлены больничные для работающих граждан старше 65 лет. Частичные ограничения по работе юридических лиц сохраняются, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По данным оперштаба, на сегодня в Иркутской области зарегистрировано 13 851 случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 10 132 человека, скончался 141 пациент, 71 человек умер от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В Иркутской области частично сняли ограничения из-за коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина собирал «травку» в поле
Семья заблудилась в лесу
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Непогода ожидается сегодня и завтра
За последнее время мужчина совершил не менее трёх краж
На строительство потратили 3,5 млн. рублей
Победителю достанется приз в 250 тысяч рублей
За весь период вылечилось 3447 человек
Мужчина ушёл и не вернулся
У мужчины, вероятно, произошёл инфаркт
На северо-востоке ожидаются сильные дожди
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места события
Имя Дармы Жанаева носят улица и парк в Улан-Удэ
Сергей Зверев получил грамоту и необычный подарок в Бурятии
Ирина Мусохранова не представляет свою жизнь без спорта