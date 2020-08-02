В Иркутской области частично сняли ограничения из-за коронавируса

Пожилым людям продлят больничные



Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлён масочный режим по 9 августа. Соответствующие изменения в указ внёс глава региона Игорь Кобзев.



По 9 августа также продлены больничные для работающих граждан старше 65 лет. Частичные ограничения по работе юридических лиц сохраняются, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



По данным оперштаба, на сегодня в Иркутской области зарегистрировано 13 851 случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 10 132 человека, скончался 141 пациент, 71 человек умер от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

