Житель Бурятии с рюкзаком конопли не смог убежать от полицейских

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Мужчина собирал «травку» в поле



Вечером 27 июля наркополицейскими ОМВД России по Селенгинскому району Бурятии во время рейда задержали сборщика конопли. Мужчина собирал растения в поле неподалёку от Гусиноозерска.



Задержанным оказался не работающий, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в краже имущества местный житель.



При виде полицейских мужчина попытался скрыться, но был задержан. У него изъят мешок и рюкзак с растительным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъято – марихуана весом около 1,5 килограмм.



От освидетельствования злоумышленник отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

