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Житель Бурятии с рюкзаком конопли не смог убежать от полицейских

Житель Бурятии с рюкзаком конопли не смог убежать от полицейских
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина собирал «травку» в поле

Вечером 27 июля наркополицейскими ОМВД России по Селенгинскому району Бурятии во время рейда задержали сборщика конопли. Мужчина собирал растения в поле неподалёку от Гусиноозерска.

Задержанным оказался не работающий, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в краже имущества местный житель.

При виде полицейских мужчина попытался скрыться, но был задержан. У него изъят мешок и рюкзак с растительным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъято – марихуана весом около 1,5 килограмм.

От освидетельствования злоумышленник отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
наркотики
 
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