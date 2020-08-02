Мужчина собирал «травку» в поле
Вечером 27 июля наркополицейскими ОМВД России по Селенгинскому району Бурятии во время рейда задержали сборщика конопли. Мужчина собирал растения в поле неподалёку от Гусиноозерска.
Задержанным оказался не работающий, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в краже имущества местный житель.
При виде полицейских мужчина попытался скрыться, но был задержан. У него изъят мешок и рюкзак с растительным веществом. По результатам экспертизы установлено, что изъято – марихуана весом около 1,5 килограмм.
От освидетельствования злоумышленник отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии с рюкзаком конопли не смог убежать от полицейских
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожилым людям продлят больничные
Мужчина собирал «травку» в поле
Семья заблудилась в лесу
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Непогода ожидается сегодня и завтра
За последнее время мужчина совершил не менее трёх краж
На строительство потратили 3,5 млн. рублей
Победителю достанется приз в 250 тысяч рублей
За весь период вылечилось 3447 человек
Мужчина ушёл и не вернулся
У мужчины, вероятно, произошёл инфаркт
На северо-востоке ожидаются сильные дожди
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места события
Имя Дармы Жанаева носят улица и парк в Улан-Удэ
Сергей Зверев получил грамоту и необычный подарок в Бурятии