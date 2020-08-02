 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Августа

01 Августа

31 Июля

Популярное

В Бурятии за сутки прибавилось 40 больных коронавирусом

В Бурятии за сутки прибавилось 40 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За весь период вылечилось 3447 человек

На утро 2 августа в Бурятии зарегистрировано 4199 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. По городу Улан-Удэ – 2361. За сутки прибавилось 40 больных, сообщили в республиканском оперштабе.

Из 40 новых случаев COVID-19: 18 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодняшнее утро в инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 306 пациентов, из них 16 детей. Состояние детей удовлетворительное.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 313 в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 - 306, свободно 661 койка. Занятость коечного фонда больными 32,1 %.

На амбулаторном лечении находится 405 пациентов COVID-19 с лёгким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 3447, в том числе 21 человек за последние сутки.  Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией – 41 человек.

В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых пациента, на ИВЛ - 1 пациент, пациентов старше 65 лет нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 7 человек, на ИВЛ - 3 пациента, старше 65 лет - 2 человека.

В четырёх обсерваторах находятся 52 человека.


профилактика коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за сутки прибавилось 40 больных коронавирусом
В Бурятии за сутки прибавилось 40 больных коронавирусом
Общество, 02.08.2020
За весь период вылечилось 3447 человек
В Бурятии медики вовремя оказали помощь «сердечнику»
В Бурятии медики вовремя оказали помощь «сердечнику»
Общество, 02.08.2020
У мужчины, вероятно, произошёл инфаркт
Второй день августа в Бурятии будет дождливым
Второй день августа в Бурятии будет дождливым
Общество, 02.08.2020
На северо-востоке ожидаются сильные дожди
В Улан-Удэ прошла акция в поддержку протестующих хабаровчан. Фоторепортаж
В Улан-Удэ прошла акция в поддержку протестующих хабаровчан. Фоторепортаж
Общество, 01.08.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места события 
О Герое Советского Союза Дарме Жанаеве
О Герое Советского Союза Дарме Жанаеве
Общество, 01.08.2020
Имя Дармы Жанаева носят улица и парк в Улан-Удэ
Сергея Зверева будет охранять бурятский оберег
Сергея Зверева будет охранять бурятский оберег
Общество, 01.08.2020
Сергей Зверев получил грамоту и необычный подарок в Бурятии
Абсолютная чемпионка Бурятии пришла работать в цирк
Абсолютная чемпионка Бурятии пришла работать в цирк
Общество, 01.08.2020
Ирина Мусохранова не представляет свою жизнь без спорта
В Бурятии студентов и преподавателей вузов заставят носить маски
В Бурятии студентов и преподавателей вузов заставят носить маски
Общество, 01.08.2020
Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты
Бурятский митрополит показал ночную подсветку монастыря
Бурятский митрополит показал ночную подсветку монастыря
Общество, 01.08.2020
«Заиграл новыми красками», - поделился митрополит Савватий
На Байкале запечатлели двойную радугу
На Байкале запечатлели двойную радугу
Общество, 01.08.2020
Двойную радугу сняли спортсмены, занимавшиеся сапсёрфингом
Масочный режим в Иркутской области продлили до 9 августа
Масочный режим в Иркутской области продлили до 9 августа
Общество, 01.08.2020
Также продлены больничные для работающих пенсионеров
Четверо пловцов без гидрокостюмов намерены проплыть 55 км по Байкалу
Четверо пловцов без гидрокостюмов намерены проплыть 55 км по Байкалу
Общество, 01.08.2020
Смелые пловцы отправятся из Выдрино в Листвянку
В Улан-Удэ на ремонт закрыли ковидный госпиталь
В Улан-Удэ на ремонт закрыли ковидный госпиталь
Общество, 01.08.2020
Всех пациентов перевели в другой инфекционный стационар

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^