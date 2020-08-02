За весь период вылечилось 3447 человек
На утро 2 августа в Бурятии зарегистрировано 4199 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. По городу Улан-Удэ – 2361. За сутки прибавилось 40 больных, сообщили в республиканском оперштабе.
Из 40 новых случаев COVID-19: 18 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
На сегодняшнее утро в инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 306 пациентов, из них 16 детей. Состояние детей удовлетворительное.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 313 в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 - 306, свободно 661 койка. Занятость коечного фонда больными 32,1 %.
На амбулаторном лечении находится 405 пациентов COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 – 3447, в том числе 21 человек за последние сутки. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией – 41 человек.
В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых пациента, на ИВЛ - 1 пациент, пациентов старше 65 лет нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 7 человек, на ИВЛ - 3 пациента, старше 65 лет - 2 человека.
В четырёх обсерваторах находятся 52 человека.
В Бурятии за сутки прибавилось 40 больных коронавирусом
Общество, Фото:
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