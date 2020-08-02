В Бурятии за сутки прибавилось 40 больных коронавирусом

За весь период вылечилось 3447 человек



На утро 2 августа в Бурятии зарегистрировано 4199 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. По городу Улан-Удэ – 2361. За сутки прибавилось 40 больных, сообщили в республиканском оперштабе.



Из 40 новых случаев COVID-19: 18 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



На сегодняшнее утро в инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 306 пациентов, из них 16 детей. Состояние детей удовлетворительное.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 313 в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 - 306, свободно 661 койка. Занятость коечного фонда больными 32,1 %.



На амбулаторном лечении находится 405 пациентов COVID-19 с лёгким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 3447, в том числе 21 человек за последние сутки. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией – 41 человек.



В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых пациента, на ИВЛ - 1 пациент, пациентов старше 65 лет нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 7 человек, на ИВЛ - 3 пациента, старше 65 лет - 2 человека.



В четырёх обсерваторах находятся 52 человека.





