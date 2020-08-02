В Бурятии разыскивают пропавшего работника фермы

Мужчина ушёл и не вернулся
Днём 26 июля в полицию поступило заявление от 39-летнего жителя села Кырен Тункинского района Бурятии. Он заявил, что 18 июля с фермы, расположенной в 2 километрах от села Монды ушёл работник – 35-летний Обухов Андрей Николаевич. Мужчина ушёл вечером в неизвестном направлении и до настоящего момента его местонахождение не известно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
ориентировка МВД
Приметы:
европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-908-591-08-49, 8-301-47-41-5-32 или 102 (112).
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