В Бурятии разыскивают пропавшего работника фермы

Днём 26 июля в полицию поступило заявление от 39-летнего жителя села Кырен Тункинского района Бурятии. Он заявил, что 18 июля с фермы, расположенной в 2 километрах от села Монды ушёл работник – 35-летний Обухов Андрей Николаевич. Мужчина ушёл вечером в неизвестном направлении и до настоящего момента его местонахождение не известно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.





ориентировка МВД





европейской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-908-591-08-49, 8-301-47-41-5-32 или 102 (112).