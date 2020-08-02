В Бурятии медики вовремя оказали помощь «сердечнику»

Общество, Фото: ТЦМК РБ

У мужчины, вероятно, произошёл инфаркт



31 июля в пункт оказания экстренной медицинской помощи (ПОЭМП) Центра медицины катастроф посёлка Вознесеновка в Тарбагатайском районе Бурятии поступил вызов. Звонящий сообщил, что в посёлке Ивогинск у мужчины жалобы на сильную загрудинную боль, выраженную слабость.



- Так как местные бригады скорой помощи были все заняты, на адрес срочно выехала притрассовая бригада экстренного реагирования. После осмотра и сбора жалоб, записи ЭКГ пациента с подозрением на инфаркт миокарда эвакуировали в Республиканскую больницу имени Семашко, - сообщили в Центре медицины катастроф.



«Бригадой был выполнен полный стандарт оказания помощи при инфаркте миокарда. В результате боли в груди прошли, и пациент благополучно передан специалистам кардиоцентра», уточнили медики.







