В Бурятии медики вовремя оказали помощь «сердечнику»

У мужчины, вероятно, произошёл инфаркт
31 июля в пункт оказания экстренной медицинской помощи (ПОЭМП) Центра медицины катастроф посёлка Вознесеновка в Тарбагатайском районе Бурятии поступил вызов. Звонящий сообщил, что в посёлке Ивогинск у мужчины жалобы на сильную загрудинную боль, выраженную слабость.
- Так как местные бригады скорой помощи были все заняты, на адрес срочно выехала притрассовая бригада экстренного реагирования. После осмотра и сбора жалоб, записи ЭКГ пациента с подозрением на инфаркт миокарда эвакуировали в Республиканскую больницу имени Семашко, - сообщили в Центре медицины катастроф.
«Бригадой был выполнен полный стандарт оказания помощи при инфаркте миокарда. В результате боли в груди прошли, и пациент благополучно передан специалистам кардиоцентра», уточнили медики.
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