На северо-востоке ожидаются сильные дожди
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике временами небольшие дожди, по востоку и северо-востоку республики местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, по южной половине местами порывы до 16 м/с.
Температура днём +18,+23, местами +12,+17.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём ожидается +21,+23.
Второй день августа в Бурятии будет дождливым
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Митингующих разгоняла полиция. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места события
Имя Дармы Жанаева носят улица и парк в Улан-Удэ
Сергей Зверев получил грамоту и необычный подарок в Бурятии
Ирина Мусохранова не представляет свою жизнь без спорта
Акция прошла на улицах Баргузина
Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты
«Заиграл новыми красками», - поделился митрополит Савватий
Двойную радугу сняли спортсмены, занимавшиеся сапсёрфингом
Также продлены больничные для работающих пенсионеров
Смелые пловцы отправятся из Выдрино в Листвянку
Всех пациентов перевели в другой инфекционный стационар
Днём ожидается небольшой дождь
Участники спортивного мероприятия получат именные дипломы
Рекультивация свалок планируется на 2023-2024 годы
Стоимость более 50 востребованных населением продуктов останется неизменной до октября