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Второй день августа в Бурятии будет дождливым

Второй день августа в Бурятии будет дождливым
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На северо-востоке ожидаются сильные дожди

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике временами небольшие дожди, по востоку и северо-востоку республики местами сильные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10, по южной половине местами порывы до 16 м/с.

Температура днём +18,+23, местами +12,+17.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Днём ожидается +21,+23. 
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