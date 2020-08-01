Ирина Мусохранова не представляет свою жизнь без спорта
Ирина Мусохранова, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, завоёвывавшая звание абсолютной чемпионки Бурятии, начала работу в цирке Бурятии. Об этом рассказали в пресс-службе цирка. По словам Ирины, она не представляет свою жизни без спорта, потому решила именно так продолжить свою карьеру.
- Это моё! Девять лет я занималась спортивной гимнастикой, акробатикой, прыжками на батуте. Цирковая акробатика мне по сердцу. Почти месяц я тренируюсь, и мне нравится. Стараюсь и ставлю перед собой большие цели, - рассказала Ирина.
Сейчас спортсменка ежедневно тренируется, чтобы достичь результатов уже на цирковой арене.
Абсолютная чемпионка Бурятии пришла работать в цирк
Общество, Фото:
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