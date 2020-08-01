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Масочный режим в Иркутской области продлили до 9 августа

Масочный режим в Иркутской области продлили до 9 августа
Общество,  Фото:pixabay.com
Также продлены больничные для работающих пенсионеров

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области до 9 августа продлён масочный режим. Соответствующие изменения в указ внёс врио губернатора Игорь Кобзев.

По 9 августа также продлены больничные для работающих граждан 65+.

Сохраняются частичные ограничения по работе юридических лиц, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии обязательный масочный режим действует как минимум до конца лета.




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