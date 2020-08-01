Также продлены больничные для работающих пенсионеров
Согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области до 9 августа продлён масочный режим. Соответствующие изменения в указ внёс врио губернатора Игорь Кобзев.
По 9 августа также продлены больничные для работающих граждан 65+.
Сохраняются частичные ограничения по работе юридических лиц, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии обязательный масочный режим действует как минимум до конца лета.
Масочный режим в Иркутской области продлили до 9 августа
Общество, Фото:
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