Четверо пловцов без гидрокостюмов намерены проплыть 55 км по Байкалу

Смелые пловцы отправятся из Выдрино в Листвянку



3 августа четверо пловцов отправятся в заплыв из села Выдрино в Бурятии в Листвянку Иркутской области. Пловцы намерены проплыть 55 километров без гидрокостюмов. Заплыв называется «За чистый Байкал», сообщил председатель регионального отделения федерации зимнего плавания России по Иркутской области Андрей Бугай.



- Впервые за всю историю плавания через Байкал, четверо пловцов, попытаются переплыть Байкал с Выдрино в Листвянку, расстояние 55 км. без утеплительных средств, в одной плавательной экипировке (плавки, очки, шапочка). И пусть нам поможет Батюшка-Байкал и ваша поддержка, - поделился он.



В составе команды сам Андрей Бугай и трое пловцов из Владивостока. Среди них есть и девушка, это Мария Чижова, участница заплыва через Берингов пролив в 2013 году. Также будут плыть президент общественной организации «Олимпийский совет Приморского края» Олег Докучаев и участники заплыва «Русская кругосветка» вокруг Русского острова (2019 год) Павел Комаров и Евгений Зозуля.



Все четверо ранее принимали участие в экологических заплывах «За чистый Амур» (23 июня 2020 года) на дистанции 75 км, по заливу Петра Великого в Японском море (16-18 июля 2020 года) на дистанции 160 км.



Основная цель заплыва «За чистый Байкал» - мониторинг состояния чистоты в озере.



Старт заплыву будет дан 3 августа в 14 часов, финишировать участники планируют на следующий день в 10 часов утра. Итого плыть они будут 15-17 часов эстафетным способом, но непрерывно. Пловцы будут находиться в воде от 30 минут до часа, сменяя друг друга. Региональные управления МЧС по Иркутской области и по Бурятии обещали оказать поддержку спортсменам.



Дистанция заплыва «Выдрино – Листвянка» выбрана не случайно, поясняет Андрей Бугай. В 2019 году группа пловцов (Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка из Керчи и Заур Закраилов из Грозного) под руководством Андрея Бугая совершили исторический заплыв через Байкал по этому маршруту, но тогда пловцы были в гидрокостюмах. В этот раз задачу решили усложнить, так чтобы участники не использовали утеплительные средства.



Пловцам вовсю желают удачи на странице Андрея Бугая в соцсети. «Легкой воды и божьей помощи. Дистанция очень серьезная, держитесь ребята.А мы за вас кулаки будем держать», «Берегите себя. Без фанатизма», «Невероятно... Вы герои», «У-ух, на середине Байкала, наверное, холоднючая вода!!! Бодрости духа и удачи!!!» - пишут пользователи.

