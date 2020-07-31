В Улан-Удэ открыли исправительный центр для принудительных работ

Исправительный центр создан на базе колонии-поселения№3



В Улан-Удэ на базе колонии-поселения №3 открыт участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ), предназначенный для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. Лимит наполнения – 25 человек.



В церемонии открытия УФИЦ приняли участие врио начальника УФСИН Борис Чистяков, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской, главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин и министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков.



После торжественного перерезания ленточки гостям провели экскурсию. Они посетили общежитие, оборудованное всем необходимым для проживания – спальными комнатами, комнатой для приема пищи, а также комнатой воспитательной работы и ознакомились с бытовыми условиями содержания осужденных.



- С января 2017 года за совершение преступления небольшой или средней тяжести применяются принудительные работы как альтернатива лишению свободы. Данный вид наказания заключается в привлечении осужденных к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и назначается на срок от двух месяцев до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных в пределах региона, в котором они проживали или были осуждены.



