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В Улан-Удэ открыли исправительный центр для принудительных работ

В Улан-Удэ открыли исправительный центр для принудительных работ
Общество,  Фото:УФСИН
Исправительный центр создан на базе колонии-поселения№3

В Улан-Удэ на базе колонии-поселения №3 открыт участок, функционирующий в режиме исправительного центра (УФИЦ), предназначенный для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ. Лимит наполнения – 25 человек.

В церемонии открытия УФИЦ приняли участие врио начальника УФСИН Борис Чистяков, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской, главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин и министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков.

После торжественного перерезания ленточки гостям провели экскурсию. Они посетили общежитие, оборудованное всем необходимым для проживания – спальными комнатами, комнатой для приема пищи, а также комнатой воспитательной работы и ознакомились с бытовыми условиями содержания осужденных.

- С января 2017 года за совершение преступления небольшой или средней тяжести применяются принудительные работы как альтернатива лишению свободы. Данный вид наказания заключается в привлечении осужденных к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и назначается на срок от двух месяцев до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных в пределах региона, в котором они проживали или были осуждены.

осужденные
 
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