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В Улан-Удэ сбежавшие яки пропали бесследно

В Улан-Удэ сбежавшие яки пропали бесследно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Шансы, что беглецы живы, крайне малы

Более полумесяца прошло с момента бегства яков из Этнографического музея народов Забайкалья. Как сообщал «Байкал-Daily» животные ушли в первой половине июля во время плановой ночной прогулки. Они сломали калитку и вышли за территорию музея.

Всего убежало шесть яков. Двух нашли сразу, ещё двух - спустя две недели. Судьба телят 2 и 10 месяцев до сих пор остаётся неизвестна.

- Маточное стадо мы нашли, а тёлку и телёнка так и не нашли. Всё уже прочесали. Ждём, может быть, они где-то выйдут. В поисках были задействованы все мужчины, которые были в музее. Также дополнительно привлекали людей, - рассказала «Байкал-Daily» ветврач Наталья Третьякова.

Заведующий отделом «Уголок живой природы» Этнографического музея Максим Нагуслаев отметил, что шансы телят на выживание в дикой природе очень малы.

- Скорее всего, этих телят мы не сможем найти, наверное. Слишком много времени прошло, - поделился он.

Всё же горожан, обнаруживших где-то яков, просят сообщить об их местонахождении по телефону (3012) 33-25-10 или 500-400.
яки домашние животные этнографический музей
 
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