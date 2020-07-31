Жители Бурятии проведут 21 день с эко-привычкой

К акции ОНФ присоединяются районы Бурятии



13 июля стартовала всероссийская акция «21 день с эко-привычкой». Особое внимание уделяется организации системы раздельного накопления, сбора и утилизации мусора и бытовых отходов, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.



Старт акции был дан в Улан-Удэ, Татьяной Никифоровой организатором сообщества «Будущее земли зависит от тебя», которое занимается популяризацией экологичного образа жизни и экопросвещением.



- Я очень рада, что тема экологии с каждым днем становится, все актуальнее и ей уделяется все больше и больше внимания. Но иначе просто уже нельзя, планета Земля - наш общий дом и от каждого человека зависит ее состояние и чистота. А совсем простые эко привычки нам в этом помогут, - рассказала Татьяна Никифорова.



Принять участие в акции могут не только муниципальные образования и организации, но и любой желающий. Правила очень простые: нужно выбрать одну экологическую привычку и записать видео, опубликовать его в социальных сетях с хештегами #21ЭКО #ОНФ #ЭКОЗАБОТА и далее передать эстафету своему знакомому/приятелю/коллеге/другу / организации, тегнуть его в своем посте с упоминанием (@никнейм)



Авторы публикаций, которые наберут больше всего лайков по завершению экомарафона будут награждены призами, это современная термокружка, powerbank, фильтр для дома.



Таким образом, на протяжении 21 дня мы будем узнавать каждый день о новой эко-привычке. По итогам данного марафона будет проведен круглый стол со всеми участниками и экспертами, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с экологией и защитой окружающей среды.



Районы республики активно присоединяются к акции. Так на сегодня приняло участие семь районов Бурятии: Кабанский - эко отдых на природе, Прибайкальский - бытовая химия и экология, Еравнинский – организация мероприятий в экостиле, Северобайкальск – вторичная переработка пластика и металла, Курумканский – лесные пожары, Заиграевский – «умный субботник», Бичурский – использование эко сумок.



- Альтернативной заменой полиэтиленовым мешкам мы предлагаем экопакеты, изготовленные воспитанниками Бичурского центра помощи детям. И мы надеемся на то, что наши экопакеты войдут в обиход жителей района и эта привычка станет примером для всех жителей Республики Бурятия! Начиная каждый с самого себя, сделаем нашу планету чистой! – прокомментировала активист ОНФ Оксана Афанасьева.



Готовы к запуску экоакций в ближайшее время – Баргузинский, Тарбагатайский, Джидинский, Иволгинский, Закаменский и Заиграевский районы.





