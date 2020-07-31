Бурятский драмтеатр готовит для зрителей «Грозу»

Этим спектаклем не смогли завершить театральный сезон



Бурятский академический театр драмы готовит спектакль по пьесе Александра Островского «Гроза». Постановкой занимается режиссёр из Москвы Виктория Печерникова, уже знакомая бурятскому зрителю по спектаклю «Тугшан», сообщили в пресс-службе театра.



Премьера «Грозы» должна была завершить 88 театральный сезон, однако из-за эпидемиологической ситуации была перенесена. Сдача спектакля планируется в конце августа.



Автором перевода пьесы на бурятский язык выступила заслуженная артистка Бурятии Дабацу Юндунова. Над музыкальным оформлением спектакля работают Сойжин Жамбалова и Юрий Банзаров. Художник – Анна Бубнова. Также для постановки «Грозы» приглашён хореограф Павел Окунев.



- «Гроза» написана Александром Островским более 150 лет назад, но хрестоматийный сюжет актуален и сегодня. В спектакле Бурятского театра драмы не будет знакомых со школьной скамьи вещей - русских платков, купцов, борьбы с мещанством, не будет и реки Волги. Универсально-мифологическое пространство перенесёт то ли в далёкое прошлое, то ли в возможное постапокалиптическое будущее…- анонсируют в пресс-службе театра.



По задумке режиссёра, действие разворачивается в закрытой общине, которая живёт по своим законам, а каждый день полон мистических ритуалов и обрядов. В душах суеверных жителей царит засуха, страх перед переменами и таинственным будущим, привычное лицемерие и ложь самим себе.



«Можно ли спасти старый мир? И есть ли надежда на очищение?», интригуют в театре.



