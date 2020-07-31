В Бурятии ликвидируют пять несанкционированных свалок

Рекультивация свалок планируется на 2023-2024 годы



В Бурятии рекультивируют пять свалок: в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ, в городах Северобайкальск, Кяхта и Закаменск, а также в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района.



По объекту «Рекультивация свалки в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» министерством природных ресурсов РБ заключен государственный контракт с подрядной организацией на разработку проектной документации рекультивации на сумму 2998 тысяч рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы.



Рекультивация свалок в Улан-Удэ, Северобайкальске и Усть-Баргузине планируется в 2024 году. В Закаменске и Кяхте – в 2023 году.



На сегодняшний день, для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов рекультивации свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна» в минприроды России направлена заявка на финансирование. Об этом сообщает пресс-служба минприроды РБ.

