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В Бурятии ликвидируют пять несанкционированных свалок

В Бурятии ликвидируют пять несанкционированных свалок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рекультивация свалок планируется на 2023-2024 годы

В Бурятии рекультивируют пять свалок: в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ, в городах Северобайкальск, Кяхта и Закаменск, а также в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района.

По объекту «Рекультивация свалки в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» министерством природных ресурсов РБ заключен государственный контракт с подрядной организацией на разработку проектной документации рекультивации на сумму 2998 тысяч рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Рекультивация свалок в Улан-Удэ, Северобайкальске и Усть-Баргузине планируется в 2024 году. В Закаменске и Кяхте – в 2023 году.

На сегодняшний день, для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов рекультивации свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна» в минприроды России направлена заявка на финансирование. Об этом сообщает пресс-служба минприроды РБ.
Бурятия свалка экология несанкционированные свалки Улан-Удэ Стеклозавод Закаменск Кяхта Северобайкальск Усть-Баргузин
 
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