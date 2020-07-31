Рекультивация свалок планируется на 2023-2024 годы
В Бурятии рекультивируют пять свалок: в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ, в городах Северобайкальск, Кяхта и Закаменск, а также в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района.
По объекту «Рекультивация свалки в пгт. Усть-Баргузин Баргузинского района в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» министерством природных ресурсов РБ заключен государственный контракт с подрядной организацией на разработку проектной документации рекультивации на сумму 2998 тысяч рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы.
Рекультивация свалок в Улан-Удэ, Северобайкальске и Усть-Баргузине планируется в 2024 году. В Закаменске и Кяхте – в 2023 году.
На сегодняшний день, для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов рекультивации свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна» в минприроды России направлена заявка на финансирование. Об этом сообщает пресс-служба минприроды РБ.
В Бурятии ликвидируют пять несанкционированных свалок
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