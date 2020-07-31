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Кинотеатры Забайкальского края возобновляют свою работу

Кинотеатры Забайкальского края возобновляют свою работу
Общество,  Фото:pixabay.com
Для безопасности зрителей заполняемость зала не будет превышать 50%

В Забайкалье вновь открыли свои двери кинотеатры. 31 июля в Чите начал свою работу кинотеатр «Удокан». Его посетил руководитель администрации города Александр Сапожников, проверив готовность к началу работы после карантина.

Как рассказал директор кинотеатра Алексей Бочкарников, перед открытием была проведена большая подготовительная работа. Были учтены меры безопасности посетителей, включая проверку температуры, дезинфекцию рук, регулярное проветривание помещений, санитарную обработку, уборку залов и вестибюлей, а также указатели на соблюдение социальной дистанции и рекомендации по масочному режиму. В кассе на продаже билетов установлена специальная программа, которая автоматически указывает, какие места можно продавать. Заполняемость зала не должна превышать 50%, сообщает пресс-служба администрации Читы.

Также с 1 августа после длительного карантина открываются кинозалы, подведомственные Забайкальской государственной кинокомпании. Своих зрителей будут ждать кинотеатры «Бригантина» в городе Чите, «Авангард» в посёлке Кокуй Сретенского района, «Восток» в городе Борзя, «Нерча» в Нерчинске, «Россия» в посёлке Первомайском, «Экран» в посёлке Карымское, «Космос» в городе Балее.

- Мы очень рады, что, наконец, настал момент, когда люди снова смогут прийти в кинотеатры. За время карантина наши сотрудники принимали множество звонков от тех, кто с нетерпением ждал дня открытия, – поделилась директор Забайкальской кинокомпании Елена Назарова.

Учреждения тоже подготовились к приёму посетителей: проведена дезинфекция всех помещений и контактных поверхностей, все сотрудники снабжены защитными масками и перчатками, на полах нанесена специальная разметка, на стенах размещены информационные стенды с противоэпидемиологическими рекомендациями для посетителей, разработаны правила рассадки зрителей в кинозалах.

- Зрители должны соблюдать дистанцию не менее 1 метра, то есть два кресла между гостями должны пустовать. Это не касается лишь тех, кто пришел группами или семьями, – отметила Елена Назарова.

Репертуар открывшихся после пандемии кинотеатров будет пополняться постепенно. Премьеры ожидаются в середине августа.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, регион перешёл на третий этап снятия ограничительных мер. С 29 июля разрешили открыть пляжи, общепит, детские образовательные учреждения, гостиницы, бассейны и сауны, аттракционы, кинотеатры, театры и концертные организации, читальные залы. 
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