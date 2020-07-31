Столица Бурятии вновь попала в список «грязных» городов страны
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) составила рейтинг наиболее «грязных» российских городов за 2019 год.
Улан-Удэ, по традиции, вошёл в список 18 городов, столкнувшихся с проблемой загрязнения воздуха. Кроме того, на территории Бурятии имеется 3 города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Также Бурятия вошла в список 17 субъектов, где 10% и более городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха.
В целом, практически все города из списка находятся в Сибири и на Дальнем Востоке.
- Города приоритетного списка расположены на Азиатской территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями. По сравнению с 2018 годом, из приоритетного списка в связи со снижением уровня загрязнения воздуха с очень высокого до высокого, в основном, за счет снижения концентраций бензпирена в период отопительного сезона, исключены пять городов, - сообщает ведомство.
Из этого списка выбыли Красноярск, Ангарск, Барнаул, Искитим и Петровск-Забайкальский. При этом в нем появились новички – к примеру, Южно-Сахалинск.
- Во всех городах приоритетного списка вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит бензпирен, в больших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлива, - поясняет Росгидромет.
Также значительный вклад в загрязнение воздуха вносят промышленные предприятия - в Братске, к примеру, это «Братский алюминиевый завод».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ началась борьба за чистый воздух – в городе создадут рабочую комиссию для подготовки поправок в республиканский закон «Об охране атмосферного воздуха» для улучшения экологии города.
10% жителей Бурятии дышат очень загрязнённым воздухом
Общество, Фото:
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