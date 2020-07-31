 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Июля

30 Июля

Популярное

10% жителей Бурятии дышат очень загрязнённым воздухом

10% жителей Бурятии дышат очень загрязнённым воздухом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Столица Бурятии вновь попала в список «грязных» городов страны

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) составила рейтинг наиболее «грязных» российских городов за 2019 год.

Улан-Удэ, по традиции, вошёл в список 18 городов, столкнувшихся с проблемой загрязнения воздуха. Кроме того, на территории Бурятии имеется 3 города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Также Бурятия вошла в список 17 субъектов, где 10% и более городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха.

В целом, практически все города из списка находятся в Сибири и на Дальнем Востоке.

- Города приоритетного списка расположены на Азиатской территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями. По сравнению с 2018 годом, из приоритетного списка в связи со снижением уровня загрязнения воздуха с очень высокого до высокого, в основном, за счет снижения концентраций бензпирена в период отопительного сезона, исключены пять городов, - сообщает ведомство.

Из этого списка выбыли Красноярск, Ангарск, Барнаул, Искитим и Петровск-Забайкальский. При этом в нем появились новички – к примеру, Южно-Сахалинск.

- Во всех городах приоритетного списка вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит бензпирен, в больших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлива, - поясняет Росгидромет.

Также значительный вклад в загрязнение воздуха вносят промышленные предприятия - в Братске, к примеру, это «Братский алюминиевый завод».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ началась борьба за чистый воздух – в городе создадут рабочую комиссию для подготовки поправок в республиканский закон «Об охране атмосферного воздуха» для улучшения экологии города.
загрязнение воздуха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полицейские спели в центре Улан-Удэ
Общество, 31.07.2020
Солисты вокального ансамбля управления МВД по Улан-Удэ «Звезда» устроили концерт под открытым небом
В Бурятии снесли ветхие здания в бывших воинских частях
В Бурятии снесли ветхие здания в бывших воинских частях
Общество, 31.07.2020
Всего было убрано 16 зданий на территориях воинских частей
В Бурятии поздравляют с днём рождения известного тренера по боксу
В Бурятии поздравляют с днём рождения известного тренера по боксу
Общество, 31.07.2020
Сегодня свой 58-й день рождения справляет заслуженный тренер Бурятии по боксу Бадма Бадмаев
В Бурятии восстанавливают снятую с постамента «Катюшу»
В Бурятии восстанавливают снятую с постамента «Катюшу»
Общество, 31.07.2020
В Улан-Удэ прибыл оригинальный двигатель для «Ктюши»
Бурятию ждут дождливые выходные
Бурятию ждут дождливые выходные
Общество, 31.07.2020
Средняя температура воздуха составит +25 градусов
533 судебных пристава Бурятии приняли присягу
533 судебных пристава Бурятии приняли присягу
Общество, 31.07.2020
В службе судебных приставов Бурятии состоялась торжественная церемония  приведения к присяге сотрудников, поступивших на службу
В Улан-Удэ после ремонта открылся железнодорожный вокзал
В Улан-Удэ после ремонта открылся железнодорожный вокзал
Общество, 31.07.2020
На реконструкцию вокзала было направлено 900 млн рублей
Главный санврач Бурятии: «Думают, что коронавирус обойдёт стороной»
Главный санврач Бурятии: «Думают, что коронавирус обойдёт стороной»
Общество, 31.07.2020
Главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев обратился к жителям
Автор «Вечернего Урганта» путешествует по Бурятии
Автор «Вечернего Урганта» путешествует по Бурятии
Общество, 31.07.2020
Уроженец Улан-Удэ Константин Анисимов приехал на малую родину
В Сети показали, как выглядит Байкал без воды
В Сети показали, как выглядит Байкал без воды
Общество, 31.07.2020
Макет Байкала без воды по глубоководным картам изготовила компания из Владивостока
Музыканты и битбоксер «обновили» гимн Бурятии
Музыканты и битбоксер «обновили» гимн Бурятии
Общество, 31.07.2020
Молодые люди совместили гимн с регги
Жители запада России хотят получить «гектар» в Бурятии
Жители запада России хотят получить «гектар» в Бурятии
Общество, 31.07.2020
Дальневосточный гектар в Бурятии с 1 августа смогут получить все жители России
В Улан-Удэ осуждённые прошли психологические тренинги
В Улан-Удэ осуждённые прошли психологические тренинги
Общество, 31.07.2020
Занятия провели для развития этнической толерантности
Безработный житель Бурятии обчистил дом сельчанки
Безработный житель Бурятии обчистил дом сельчанки
Общество, 31.07.2020
В числе украденных вещей оказался будильник

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^