В Иркутской области продлён проект «Цена зафиксирована»

Стоимость более 50 востребованных населением продуктов останется неизменной до октября
В Иркутской области социальный проект «Цена зафиксирована» продлён до октября. Такое решение принято после проведённых правительством Иркутской области консультаций с участниками проекта – региональными товаропроизводителями и торговыми сетями.
Напомним, что социальный проект стартовал в регионе 27 апреля и должен был завершиться 1 августа. Решение зафиксировать цены на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости крупные торговые сети и региональные товаропроизводители приняли на совещании под руководством врио губернатора Игоря Кобзева по вопросу ценовой ситуации в регионе. Задача проекта – сохранение социальной стабильности и поддержка покупательской способности жителей области.
В общей сложности в проекте «Цена зафиксирована» участвует более 50 востребованных населением продовольственных товаров, таких как: хлеб, куры, колбаса, молоко, сметана, кефир, масло сливочное, яйца куриные, продукция переработки, соль, мука, макаронные изделия, йогурты, чай, кофе, соки. На полках магазинов товары из акции выделены специальным ценником «Цена зафиксирована», что упрощает их поиск.
Участие в проекте имеет социальную направленность и реализуется за счёт его участников на добровольной основе. В настоящее время акция действует в более чем 500 торговых объектах области в 31 муниципалитете. Задействованы фирменные магазины крупнейших производителей и пять торговых сетей.
В том числе благодаря действию социального проекта и поддержанной предпринимателями политике регионального правительства по сдерживанию роста цен на товары первой необходимости, ценовая ситуация в регионе остается стабильной. Так, по итогам первого полугодия инфляция на продовольственном рынке области (июнь 2020 года к декабрю 2019 года) составила 3,5%, что ниже чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (4,4%) и России (4,3%). Иркутская область заняла 3 место в СФО и 13 место в рейтинге 85 субъектов России по показателю наименьшего роста цен на продовольственные товары, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
В Иркутской области продлён проект «Цена зафиксирована»
Общество, Фото:
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