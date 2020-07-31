Сегодня свой 58-й день рождения справляет заслуженный тренер Бурятии по боксу Бадма Бадмаев
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Федерация бокса Бурятии опубликовала поздравления в адрес Бадмы Цыреновича - тренера, внёсшего неоценимый вклад в развитие бокса в республике. В поздравлении отмечается, что на протяжении многих лет воспитанницы Бадмы Бадмаева стабильно приносят победы Бурятии как в России, так и за ее пределами.
Бадма Бадмаев родился 31 июля 1962 года. Тренер по боксу высшей категории, старший тренер сборной команды России по боксу женского состава.
В Бурятии поздравляют с днём рождения известного тренера по боксу
Общество, Фото:
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