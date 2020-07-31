Владимир Путин обсудил вопрос газификации Иркутской области

Общество, Фото: администрация президента России

Президент даст поручение «Газпрому» рассмотреть проект строительства газохимического комплекса



Президент России Владимир Путин и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопрос газификации региона. Рабочая встреча состоялась 30 июля в режиме видеоконференции.



Как доложил исполняющий обязанности губернатора, в 2016 году согласно поручению главы государства о включении газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск в перечень объектов инфраструктуры газопровода «Сила Сибири» правительство Иркутской области подготовило технико-экономическое обоснование опорной территории по созданию газохимического комплекса – Саяно-Иркутской опорной территории развития. Планировалось, что комплекс будет включать в себя газохимические предприятия в Ангарске и Саянске, а также газораспределительный комбинат.



- Мы посчитали потребность Иркутской области в природном газе для промышленных предприятий – почти 10 миллиардов кубометров, – сообщил президенту России Игорь Кобзев. – И конечно, мы хотели бы рассмотреть дальше, чтобы организовать поставки сжиженного природного газа в соседние регионы, а также в Монголию и Китай.



Как объяснил врио губернатора, создание производства зависит от решения «Газпрома» о строительстве газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск за счёт своей инвестпрограммы и обеспечении региона природным газом именно с Ковыктинского месторождения, которое находится на территории области.



Игорь Кобзев обратился к главе государства с просьбой поддержать инициативу региона и выразил готовность продолжить работу над проектом непосредственно с компанией «Газпром».



- Вопрос непростой, но правильный на самом деле, – отметил Владимир Путин. – Ведь самое главное для нас – это не продажи даже за рубеж этого газа, а самое главное – это снабжение собственных потребителей, причём и промышленных потребителей, и наших домохозяйств.



Президент России поручил главе региона представить программу строительства газохимического комплекса, оценить сроки реализации проекта и рынки сбыта.



- Это хороший проект, – сказал Владимир Путин. – Давайте свои предложения, оформите их, как следует. Я соответствующим образом дам поручение «Газпрому».



Также президент и врио губернатора обсудили первоочередные задачи по развитию Иркутской области. Игорь Кобзев обратился к Владимиру Путину с просьбой о выделении региону из федерального бюджета дополнительно 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

