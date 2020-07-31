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В Улан-Удэ сухие ветки перерабатывают в мульчу

В Улан-Удэ сухие ветки перерабатывают в мульчу
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работу выполняет спецмашина

В Улан-Удэ сотрудники МБУ «Городское лесничество» на месте перерабатывают сухие и поражённые, больные ветки и сучья в полезную мульчу. Это делается при помощи специальной рубительной машины-измельчителя.

Передвижной измельчитель легко перевозится с места на место. Поэтому работа может выполняться везде, куда может проехать трактор.

Мульчирование – один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений, заявляют в мэрии города. Этот агротехнический приём получило широкое распространение во многих западноевропейских странах, США и Канаде. Летом мульчирование защищает растения от гибели, поскольку не даёт перегреваться верхнему слою почвы и сохраняет оптимальную для развития растений температуру.

Использование древесной щепы в качестве мульчи уменьшает испарение влаги с поверхности почвы примерно на 15-20%. Щепа – хороший теплоизолирующий материал. Под ней почва не перегревается, не трескается. Осенью она дольше сохраняет тепло, давая растениям больше времени подготовиться к зиме. Зимой щепа защищает корни от морозов. Также древесная мульча не раздувается ветром и будет органично смотреться вокруг деревьев и кустарников.

Сотрудники городского лесничества в течение года ухаживает за деревьями, кустарниками, газонами. Срезанные сухие и поражённые, больные ветки и сучья будут использоваться повторно, а не просто вывозиться на мусорный полигон, сообщили в пресс-службе мэрии. 


благоустройство
 
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