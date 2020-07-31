В ней не рекомендуется купаться и заниматься спортом
В реке Киран Кяхтинского района Бурятии превышены гигиенические нормативы по содержанию общих колиформных бактерий. Это свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Факт превышения установлен пробах воды у границы с Монголией по данным управления Роспотребнадзора по РБ, в результате проведённого социально-гигиенического мониторинга.
Администрация Кяхтинского района информирует местное население, что использование реки Киран для купания, отдыха и занятий спортом опасно для здоровья.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом в этой же реке был найден возбудитель энтеровирусной инфекции.
Реку Киран в Бурятии опять признали опасной для здоровья
Общество, Фото:
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